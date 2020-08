"Nos frères morts pour la France" : sur la trace des soldats africains de la Seconde guerre mondiale

Leurs noms sont tombés dans l’oubli. Il y a 76 ans, des centaines de milliers de soldats africains ont débarqué en Provence et sont morts pour la France. Certaines villes de la région ont décidé de leur rendre hommage et des rues et des places vont prendre les noms de ces soldats africains. Bandol, dans le Var, a été la première ville à redonner une identité et une reconnaissance à ces libérateurs africains.

Le maire de la ville, Jean-Paul Joseph, a décidé de leur dédier une esplanade. "Ils sont nos libérateurs, ils sont Africains, ils sont nos frères morts pour la France" a-t-il déclaré le maire dans un discours prononcé lors d’une cérémonie d’hommage. Une initiative saluée par les habitants présents alors que le maire s’était d’abord heurté à quelques critiques : "On ne fait jamais l’unanimité et il y a eu aussi quelques réticences, je dois le reconnaître."