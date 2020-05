"Nos vacances en France" : des jolis gîtes en Côte d'or pour se relaxer au plus près de la nature

Avec près de 70 000 gîtes dans l'Hexagone, ce type d'hébergement est de plus en plus plébiscité par les clients à la recherche de vacances tranquilles, pas trop chers et authentiques. Depuis le déconfinement, les réservations reprennent. Les prix du séjour varient en fonction de la taille du gîte et de ses prestations. Le Moulin sur la Seine à Etrochey (Côte-d'Or ), par exemple, propose un tarif à 1 090 euros la semaine et peut recevoir jusqu'à dix personnes.