VIDÉO - Notre-Dame-de-Paris : au cœur du délicat chantier de démontage de l'échafaudage

Le 8 juin dernier, le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris a repris, après plus de trois mois d'arrêt en raison du confinement imposé lors de la crise du Covid-19. Ainsi, les ouvriers s'attellent, devant les caméras de TF1 dans la vidéo ci-dessus, au démontage de l'échafaudage installé avant l'incendie pour rénover une flèche désormais disparue. Pour l’instant, la cathédrale est toujours considérée en état de péril. La tâche s’annonce donc complexe pour les ouvriers présents.

Près de 40.000 pièces d’échafaudage, qui représentent près de 200 tonnes de métal, sont à démonter sous la chaleur et le vent, qui peut à tout moment interrompre le chantier. "On prend le temps de bien analyser les choses, de regarder là où on va couper, là où on doit enlever les éléments. Cela se fait petit à petit", explique Franck Pagnussat, échafaudeur sur le chantier. La chaleur pourrait notamment faire se dilater l’échafaudage en métal, entraînant l’arrêt du chantier et l’évacuation des équipes.