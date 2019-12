Notre-Dame de Paris : les travaux de consolidation se poursuivent

Pour la première fois en plus de deux siècles, aucune messe célébrant la naissance du Christ ne se déroulera à la cathédrale Notre-Dame. Après son incendie, les travaux se poursuivent pour la solidifier. Pour démonter l'échafaudage qui menace la structure, une grue de 84 mètres de haut a été installée au-dessus de l'édifice. Mais la présence de cet engin inquiète les Parisiens. En effet, d'ici quelques jours, une étape périlleuse, mais indispensable pour sa reconstruction va commencer.



