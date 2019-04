VIDÉO - Notre-Dame : la bâche provisoire posée sur la cathédrale filmée depuis un drone

Notre-Dame est désormais protégée de la pluie. Deux semaines après l'incendie qui a détruit en partie la cathédrale, le 15 avril dernier, le bâchage provisoire a été posée sur la toiture de l'édifice multiséculaire. La préfecture de police a publié sur son compte Twitter une vidéo filmée depuis un drone, présentant le résultat de trois jours d'aménagements. Sur le clip, on peut ainsi apercevoir les grandes toiles blanches déployées sur les parties avant et arrière du monument le plus visité d'Europe.





Première étape de protection, la pose de cette bâche empêche les intempéries de dégrader encore davantage l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Néanmoins, elle demeure provisoire. D'ici l'été, si tout se passe comme souhaité, un immense parapluie de protection - servant durant toute la durée des travaux - sera installé au-dessus la cathédrale. Selon nos confrères du Monde, il devrait être recouvert d'une photo de l'ancienne toiture, partie en fumée dans l'incendie.