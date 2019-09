NousToutes : rassemblement à Paris pour dénoncer le 100e féminicide de 2019 en France

Dans la nuit de vendredi à samedi 31 août, la police de Cagnes-sur-Mer a reçu un appel pour signaler une "dispute conjugale" se déroulant dans une rue du quartier où a été découvert le corps de cette femme, sous un tas de détritus. "L'hypothèse d'une dispute conjugale est vraisemblable", a indiqué dimanche une source policière. "Le corps était totalement dissimulé sous des branchages et une couette". "La victime, retrouvée habillée, portait d'importantes traces de coups et avait le visage tuméfié, mais on ignore si ces coups sont à l'origine de son décès. L'autopsie permettra de nous le dire", a-t-elle poursuivi.