Nouveau gouvernement : qu'en pensent les Français ?

On est enfin fixé sur la liste des membres du gouvernement Castex. Arrivée de Barbara Pompili au ministère de la Transition écologique, Bruno Le Maire encore ministre de l'Economie, Roselyne Bachelot choisie ministre de la Culture... pas mal de changements ont eu lieu. Pour les habitants de Bouzonville (Moselle), le retour du soleil est plus important que ce remaniement. Néanmoins, ils espèrent tous que ces politiques agiront vite pour limiter les effets de la crise liée au Covid-19.



