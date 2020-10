Nouveau reconfinement : la réaction de la cheffe Stéphanie Le Quellec aux annonces d’Emmanuel Macron

Ils étaient déjà soumis à un protocole sanitaire très strict depuis leur réouverture en juin. Les voici contraints de fermer à nouveau. Les bars et les deux cent mille restaurants vont-ils survivre à ces nouvelles annonces faites par Emmanuel Macron ? Ils sont déjà très fragilisés. Stéphanie Le Quellec, elle, a dit vouloir se battre pour ma maison en rappelant que c'est ce qu'elle fait depuis le 14 mars 2020, comme toute la profession. "Nous allons rester responsables et solidaires comme on l'a été jusque-là" ajoute-t-elle par la suite.



La cheffe a aussi fait savoir leurs besoins d'aide et d'accompagnement, avec des mesures immédiates et fortes sur les charges fixes, notamment les loyers que les restaurateurs continuent de payer. Elle rappelle également que les mesures mises en place ne sont pas applicables pour tous. Et la plupart des professionnels n'y ont pas droit. Revenant sur leurs difficultés concrètes au quotidien, Stéphanie Le Quellec a insisté sur les questions des charges fixes, dont le loyer.