Nouvel An : pas de réveillon pour les sinistrés du Var et des Alpes-Maritimes

À Pégomas, au Cannet et à Fréjus, le réveillon du Nouvel An se déroule dans des conditions douloureuses. Les victimes des inondations du mois de novembre ont tout perdu. C'est le cas par exemple pour Xavier Renaud, sa femme et son enfant. Ils vivent aujourd'hui dans un appartement prêté par un ami. Il n'était donc pas envisageable de recevoir la famille pour les fêtes cette année. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



