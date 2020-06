Nouvelle manifestation de policiers devant le Bataclan

Vendredi soir, les policiers ont choisi le Bataclan pour exprimer leur ras-le-bol après les accusations de racismes et de violences. La salle de concerts à Paris où un attentat a eu lieu en 2015 est un lieu symbolique pour eux. Dans le calme, sans revendication, les fonctionnaires ont jeté leurs menottes au sol. Faits rarissimes, ils n'ont répondu à aucun appel des syndicats et se sont rassemblés sans le feu vert de leurs hiérarchies. Ce jour, ce sont leurs compagnes qui leur ont apporté leur soutien.



