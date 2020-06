Nouvelles mesures de la SNCF : pourra-t-on voyager comme on veut ?

A partir de cette semaine, la moitié des TGV de la SNCF roulera. De plus, ceux-ci pourront être remplis car dorénavant, la société vendra 100% de ses places. Bien évidemment, le port de masque restera obligatoire, car la distanciation entre les passagers sera réduite. Ces nouvelles règles ont notamment pour but de faire voyager le maximum de Français cet été. Leurs billets resteront annulables, échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 31 août.



