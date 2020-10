Nouvelles mesures restrictives : qu'en pensent les Saint-Juniauds ?

L'Hexagone est touché par l'épidémie de coronavirus depuis neuf mois. Récemment, de nouvelles restrictions ont été annoncées par Emmanuel Macron. Un couvre-feu a été instauré dans les villes les plus touchées et l'état d'urgence sanitaire y a été rétabli. À Saint-Junien, une ville de 11.000 habitants, les gens sont favorables à ces mesures. Mais d'autres restent sceptiques quant à leurs effets et pensent même que le gouvernement devrait faire plus.