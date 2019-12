Offrir un chien à Noël, un cadeau pas anodin

Les chiots font craquer tout le monde, et plus particulièrement les enfants. Il faut savoir que donner un chiot à Noël implique beaucoup de responsabilités, autant pour les enfants que les parents. Comme il va devenir grand, les dépenses aussi vont augmenter. Un soin vétérinaire pour un chien adulte atteint les 900 euros par an. Et avoir un chien, c'est avoir du temps pour l'éduquer, pour s'en occuper et aussi pour jouer avec lui. Malheureusement, le pays détient le triste record d'abandon de chiens, près de 100 000 par an. En échange, optez pour les petits chiens en peluche qui peuvent s'activer afin que les enfants puissent jouer avec.



Ce dimanche 8 décembre 2019, Solène Chavanne, dans sa chronique "Pense-bêtes", nous explique pourquoi offrir un chien à Noël n'est pas une bonne idée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/12/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.