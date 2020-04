VIDÉO - "On aurait pu éviter cette catastrophe" : paroles de soignants, épisode 2

Leur quotidien était déjà difficile avant, il l'est d'autant plus maintenant. Toutes les semaines, LCI échange avec plusieurs personnes, à travers la France, dont le métier est de soigner les gens. Tous, à chaque fois, nous témoignent d'un quotidien éprouvant, mais de cette même volonté de continuer à aider les patients, du mieux possible. Malgré la fatigue, malgré le manque de bras, malgré la présence du matériel adéquat.

"On aurait pu éviter la catastrophe, si on avait été écouté plus tôt", nous confie d'emblée Andy. "La profession ne se sent pas protégée, à cause du manque de moyens, des économies faites ces dernières années sur le dos de l'hôpital public". "C'est dommage d'avoir attendu un naufrage et des milliers de décès pour se rendre enfin compte que l'hôpital public ne tourne plus rond", poursuit-il.

Découvrez l'intégralité de nos trois témoignages du jour dans notre vidéo en tête d'article.