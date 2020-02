VIDÉO - "On m'a volé mon enfance" : harcelé à l'école, il crée son association pour aider les jeunes

Le harcèlement scolaire, Hugo Martinez en a fait la douloureuse expérience dès l’âge de 6 ans. "J’étais le gros lard, le bigleux, l’intello, le chouchou de la classe", raconte à LCI cet étudiant lyonnais en communication. "Plus on allait vers le collège, plus ça devenait méchant." D’abord verbale, la violence devient physique à partir du collège. "En quatrième il y avait un rituel. Chaque midi, avant la pause, je devais me mettre dos à un mur. Un groupe d’une trentaine d’élèves se mettait autour de moi et à chaque fois il y en avait un qui me frappait."

Une étape supplémentaire est franchie au lycée après un voyage scolaire en car. "J’ai été filmé à mon insu en train de ronfler pendant mon sommeil", explique Hugo. "Quelques jours plus tard, j’étais en train de marcher avec ma mère sur la place du village où on habitait et des jeunes que je ne connaissais pas se sont mis à rigoler en nous croisant. Ils avaient vu la vidéo qui tournait en boucle sur les réseaux sociaux."