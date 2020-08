VIDÉO - "Nous n'avions plus à boire" : bloquées des heures à bord de leur TGV, deux passagères témoignent

Une nuit de galère... et un début de colère. Comme des centaines de voyageurs de la SNCF ayant connu une nuit infernale entre dimanche et lundi, Emmanuelle Birraux se souviendra longtemps de ce trajet de retour tout sauf banal. Une "panne électrique" près de Dax a provoqué une énorme pagaille sur les rails dans le Sud-Ouest. Le train d'Emmanuelle, qui devait partir de Dax dimanche à 15h pour rejoindre Paris, a finalement quitté la sous-préfecture des Landes vers 23h... mais n'est jamais sorti de Nouvelle-Aquitaine, se retrouvant dérouté vers Hendaye après de longues heures à l'arrêt.

Depuis le quai encore sombre, très tôt ce matin, Emmanuelle Birraux a témoigné au micro de LCI. "Arrivés à peu près à une heure de Dax, on nous a annoncé que l'on allait rebrousser chemin, repasser par toutes les gares jusqu'à Hendaye", raconte-t-elle (voir la vidéo en tête de cet article). "Il était déjà 2h du matin, puis on nous a dit que ça allait être un peu compliqué niveau logement, et que ceux qui n'avaient pas la possibilité de rentrer chez eux ou de trouver un hôtel pourrait dormir dans le train."

Malgré une situation cauchemardesque, "les gens étaient très calmes", continue Emmanuelle. "C’est d’ailleurs un commentaire qu’a fait le chef de gare, qui nous a félicités pour le calme qu’on a pu avoir pendant le trajet et tous les événements". Alors qu'elle ne savait toujours pas si elle allait pouvoir rallier la capitale ce lundi, elle estimait que les voyageurs pourraient désormais rapidement perdre patience après un tel périple : "Maintenant, je pense que ça va changer un peu. (…) On ne nous a donnés aucune indication quant à de possibles trains supplémentaires pour demain. On voit que tous sont complets pour revenir ce lundi à Paris, qu’aucun ne voyagera avant midi…"