Où est-on le plus heureux en Europe ?

Dans quel pays européen est-on le plus heureux ? C'est l'objet de l'enquête réalisée par Eurostat. Pour mesurer le bonheur, l'Office européen de statistiques a demandé aux résidents de l'UE de 16 ans et plus la fréquence à laquelle ils ont été heureux. Qu’apprend-t-on dans cette étude ?



