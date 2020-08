Où est passé Didier Raoult ?

Cela fait quelques semaines qu'on n'a pas vu le professeur Didier Raoult. Après avoir été absent pendant un certain temps, il a néanmoins refait surface en publiant une vidéo mardi. Celle-ci concerne toujours le traitement à l'hydroxychloroquine, mais le fond de son discours a légèrement changé. Il a aussi modifié sa communication, car dans cette nouvelle vidéo, on le voit plus calme et "moins à l'attaque". Son absence sur les réseaux s'est également fait remarquer. Comment expliquer ce silence médiatique ?



