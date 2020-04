1,5 million de Français se sont déplacés juste avant le confinement : où sont-ils partis ?

Juste avant le début du confinement, de nombreux Français se sont précipités vers leurs résidences secondaires. Des mouvements que l'Insee a étudiés à partir des données d'un opérateur télécom. Sur les 24 heures qui ont précédé l'annonce, plus de 1,5 million d'entre eux se sont déplacés, y compris ceux qui sont rentrés précipitamment de l'étranger. Si près de 600.000 Parisiens ont migré hors de la capitale, 600.000 vacanciers et saisonniers ont à l'inverse dû quitter les stations de ski.

"Par rapport à avant le confinement, on retrouve plus de résidents parisiens et d'habitants des Hauts-de-Seine en Normandie, en Bourgogne, dans le Centre, la Bretagne et dans les autres départements du littoral atlantique, leurs zones habituelles de résidence secondaire", indique l'Insee.