Palmarès des prénoms : les parents influencés par la crise du Covid et le confinement

Vous êtes en quête d'un prénom pour votre progéniture ? Arrêtez de vous triturer le méninges ! Selon L'Officiel des Prénoms (éditions First), en librairie le 3 septembre, les petits Raphaël, Gabriel, Arthur, Lucas ou Léo, et les petites Emma, Jade, Louise, Rose ou Ambre seront encore nombreux dans les maternités en 2021. Ils dominent le palmarès dévoilé ce mercredi dans le 13H de TF1. Mais un effet inattendu de la crise sanitaire pourrait bien changer la donne dans les prochains mois.

D'après les auteures de cette bible, Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin, qui se basent sur leurs propres outils de projection et non sur les données statistiques de l'Insee, une tendance semble se dégager pour 2021 : de nombreux bébés du confinement porteront les prénoms... de nos grands-parents. "Ce qui est clair, c'est que prénommer est un acte éminemment social et culturel, donc ce n'est pas de la prédiction. On est certaines qu'il va y avoir un renforcement des tendances fortes du moment que sont par exemple les prénoms rétros", nous explique Claire Tabarly Perrin, qui ajoute que cette crise va certainement accélérer le cycle habituel des prénoms, qui pour certains peuvent mettre trois ou quatre générations avant de redevenir à la mode.

"Avec le Covid, nous allons assister au retour de prénoms donnés dans les années 1940 et 1950 et qui auraient dû attendre encore dix ou vingt ans", assure-t-elle. Rendre hommage aux anciens, ça pourrait donc donner des Alfred, Emile, Jacques, Lucien ou Marcel... Côté filles, retour en force annoncé de Simone, Marthe, Denise, Colette, Madeleine, Suzanne, Jeanne et Nicole.