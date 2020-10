Pandémie de Covid-19 : la déprime du voyage d'affaires

Le secteur du tourisme est à nouveau sinistré en cette rentrée et notamment la filière du voyage d'affaires. Le télétravail et l'arrêt des déplacements professionnels sont un énorme manque à gagner pour les entreprises de transport. Chez TGV et Air France par exemple, les voyageurs d'affaires génèrent 40% de leur activité. L'hôtellerie et l'événementiel déplorent également l'absence de cette clientèle. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.