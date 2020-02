Panne d'ascenseur : Jacqueline, 97 ans, bloquée chez elle depuis 5 mois

À La Riche (Indre-et-Loire), Jacqueline Devynck est bloquée dans son appartement depuis plus de quatre mois. Pour cause, l'ascenseur de son immeuble ne fonctionne plus. La nonagénaire ne peut plus rendre visite à ses amies. Ni faire quelques courses en compagnie de son auxiliaire de vie. Impossible en effet pour elle de descendre par les escaliers. Car Jacqueline habite le 8e étage de son immeuble.

Dans sa résidence, un élan de solidarité s'est mis en place pour l'aider. Des visiteurs pour lui apporter ses courses ou lui apporter simplement un peu de compagnie. Mais il leur faut monter huit étages à pied.