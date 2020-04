"Pâques étoilé", une initiative solidaire pour les personnes âgées

Depuis vendredi, l'association "Étoilés et Solidaires" livre à 1 350 personnes âgées des gourmandises surprises. Baptisée "Pâques étoilé", cette initiative gourmande et solidaire a réuni 19 chocolatiers-pâtissiers. Selon Marie Guillois, sa fondatrice, cette opération est évidente à l'occasion de Pâques. Quant à la livraison, elle se fait sous des conditions de sécurité draconiennes.



