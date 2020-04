Pendant le confinement, les sans-abris encore plus isolés

Des quartiers désertés par les riverains, rendant encore plus visibles ces personnes d’habitude invisibles. A Paris, le confinement mis en place le 17 mars dernier isole de fait les sans-abris, qui ne trouvent quasiment personne pour un peu de monnaie ou de quoi manger. Selon les chiffres de la mairie de Paris enregistrés lors de la nuit de la Solidarité en février dernier, plus de 3.550 personnes dormaient à la rue dans la capitale fin janvier, un nombre resté stable par rapport à l'année précédente.

Alors, comment leur porter secours en cette période de quarantaine et de distanciation sociale ? Le numéro d’urgence du 115, lui, reste accessible et reçoit toujours plus de 1.000 appels par jour à Paris. Aujourd’hui, l'accueil d’urgence a été repensé au vu des conditions : il ne s’agit plus de trouver aux personnes qui appellent une place le temps d'une nuit, mais bien des hébergements jusqu’à la fin du confinement. En trois semaines, le 115 a pu aider 1 500 sans-abris à trouver un lit. "Il y a des places qu’on avait initialement au 115 qui ont fermé par mesure du confinement", raconte Marie Bourges, écoutante sociale. "Donc les gens se sentent encore plus isolés."

Et dans les rues de la capitale, les maraudes nocturnes du Samu social se poursuivent. Beaucoup des sans-abris rencontrés par ces équipes se disent inquiets d’être contaminés par le Covid-19. "Ils sont inquiets parce qu’ils n’ont pas plus d’informations sur ce qu’il se passe", explique Jérémy Olive, chauffeur accompagnant du Samu. "C’est comme un paradis pour moi : sortir de la rue pour aller dormir au chaud", confie une femme qui n'a pu commencer son nouvel emploi en raison du confinement. Celle-ci vient d'apprendre qu'elle sera logée à l’hôtel jusqu’à ce que le confinement soit levé.