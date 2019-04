Paris : ce que l'on sait de l'agression transphobe place de la République

Sur les images, on peut apercevoir une personne blonde aux cheveux courts, vêtue d'une tunique rayée noire et blanche et portant un short. Elle s’appelle Julia et est transexuelle. Une transition qu'elle a débuté récemment. Toujours selon son témoignage auprès de nos confrères, la femme confie ainsi n’avoir commencé à prendre des hormones que depuis cinq mois. "J’avais réussi à avoir confiance en moi et là ils ont tout détruit", regrette-t-elle dans son témoignage.





Selon Le Parisien, Julia aurait 31 ans et a été mise en arrêt de travail ce mardi. Et pour cause, son retour lundi aurait été particulièrement "difficile". Mais ce qu'elle décrit comme un "choc psychologique" et cette perte de confiance en soi ne l'ont pas abattue. "Ils ne m’empêcheront pas d’être qui je suis, ils n’arriveront jamais à me changer", ajoute-t-elle.