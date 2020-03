VIDÉO -#PARISCONFINÉ : cap sur la normalement très festive rue de Lappe avec François-Xavier Ménage

Il faut imaginer que la rue de Lappe, c'est une soixantaine de bars sur seulement une dizaine de mètres, ce qui en fait l'une des rues les plus festives de Paris. Habituellement remplie de Parisiens, celle qu'on appelle plus communément "la rue de la soif" est désertée et il n'y a pas un bruit...

Tous ces commerces, bars, brasseries, restaurants ont dû fermer depuis samedi minuit et les annonces d'Emmanuel Macron. Un véritable manque à gagner comme nous l'explique notre journaliste : " Si on compte les bars, les brasseries... ça fait près de 30.000 établissements, pour la plupart des TPE, c'est-à-dire des toutes petites entreprises avec des chiffres d'affaires de moins d'un million d'euros et avec moins de 10 salariés. Et pour tous ces établissements qui normalement sont là pour faire la fête, ça va être une sacrée casse".