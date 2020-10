Parole d’enseignants confrontés à des atteintes à la laïcité

Depuis toujours, les enseignants sont confrontés à des signes de l'islamisation de certains enfants. Un constat souligné par un rapport en 2004, mais qui n'a pas donné de suite. Ce mercredi, de nombreux professeurs témoignent des difficultés rencontrées dans leurs classes sur la question religieuse. La mort de Samuel Paty les incite davantage à la prudence.



Plusieurs enseignants décrivent effectivement des remises en cause du programme scolaire et des atteintes à la laïcité. Des témoignages nous expliquent par exemple que lors de sorties scolaires, certains élèves refusent d'entrer dans les églises. Et lors du Ramadan, des parents demandent aussi des aménagements pour leurs enfants. Face à tous ces faits, les professeurs dénoncent un manque de soutien de leur hiérarchie au point de faire des concessions pour éviter les conflits.



