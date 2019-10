VIDÉO - "Pas une de plus" : plusieurs actions à Paris pour dénoncer les féminicides alors que le chiffre de 2018 vient déjà d'être dépassé

MOBILISATIONS - Plusieurs mobilisations se sont tenues ce samedi après-midi à Paris pour dénoncer les féminicides. Leur nombre de victimes en 2019 vient d'atteindre celui pour l'ensemble de l'année 2018, trois mois avant la fin de l'année.

"Dès la mi-octobre, nous avons atteint le nombre de victimes total de l'année dernière", soit 121 femmes, a lancé au micro Fatima Benomar, une des membres et organisatrices d'un des cinq événements simultanés, place de la République, où était également présente Caroline De Haas, militante du collectif #NousToutes. Les quatre autres mobilisations similaires se sont tenues sur les places de la Nation, Bastille, Saint-Michel et Châtelet.

"Des solutions existent, il n'y a pas de fatalité", a souligné Mme Benomar, rappelant que "les victimes émettent souvent des signaux d'alerte, appellent le 115, le 3919, portent plainte, et on les incite plutôt à déposer une main courante, on leur propose une médiation avec le conjoint violent, on minimise le récit, on les culpabilise."

Le collectif, qui réclame un milliard d'euros pour cette cause, appelle à "une grande marche" contre les violences faites aux femmes samedi 23 novembre. Il demande, entre autres, le financement de campagnes permanentes dans les médias, l'augmentation du nombre d'hébergements, l'octroi de davantage de téléphones grave danger et d'ordonnances de protection, de même que des consignes fermes auprès des commissariats.