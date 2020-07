Passage aux 80 km/h : deux ans après, combien de vies sauvées ?

C'était l'une des mesures les plus polémiques du gouvernement d'Edouard Philippe. Il y a deux ans, la limitation de vitesse sur les routes nationales était passée à 80km/h. Une clause de revoyure était prévue pour le mois de juillet 2020. Et les chiffres confirment une baisse de la mortalité. Alors, combien de vies ont été épargnées d'après cette étude ? Éléments de réponse avec notre journaliste Thierry Coiffier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.