Patrimoine : la deuxième aide financière la plus importante octroyée à la cathédrale de Clermont-Ferrand

Soucieux de l'état des cathédrales et églises, le gouvernement leur a consacré 80 millions d'euros dans le futur plan de relance. La cathédrale Clermont-Ferrand fait partie des élus et va bénéficier de près de quatre millions d'euros. Une aubaine pour ce monument construit au XIIIe siècle et qui présente déjà pas mal de problèmes architecturaux. La rénovation du toit et la poursuite des mises aux normes de sécurité incendie figurent parmi les urgences.



