Confinement : jamais le marché des jeux de société ne s'était aussi bien porté

Le confinement aura au moins eu une conséquence positive. Jamais le marché des jeux de société ne s'était aussi bien porté. On s'occupe, en effet, avec ces jeux durant nos temps confinés. Par conséquent, les boutiques croulent sous les commandes. C'est notamment le cas de "Philibert" à Strasbourg. Si le magasin est bel et bien fermé au public, l'activité est soutenue. Les commandes ont envahi l'espace et des centaines de jeux de société, divers et variés, attendent leurs propriétaires. Ces derniers viennent retirer leurs achats en fin de journée.

Grâce à Internet, les commandes sont en plein boom. "Sparks" est notamment le jeu de société qui a la cote en ce moment. La tendance actuelle penche surtout vers des jeux colorés et accessibles à jouer en famille. Selon le gérant, "ce n'est pas forcément des jeux d'ambiance qui se jouent à beaucoup, mais plus des jeux accessibles et sur lesquels on arrive à se retrouver". Les manettes de jeux sont ainsi au repos et les écrans éteints au sein des foyers. En espérant qu'il n'y ait pas de mauvais perdants !