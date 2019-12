Pénurie de carburant : les stations-service brestoises presque désertes

La pénurie de carburant a démarré en Bretagne et tend à gagner d'autres régions. À Brest, dans le Finistère, la plupart des stations-service sont désertes. En effet, il est impossible d'y trouver du carburant. Cependant, dans la matinée du 3 décembre 2019, un camion-citerne est venu approvisionner une station. L'occasion pour les automobilistes d'obtenir quelques litres pour assurer leur déplacement.



