Périco Légasse : "Nous ne consommons pas l'alcool de la même façon"

Selon le rapport de la Commission européenne, les Français figurent parmi les plus gros consommateurs d'alcool en Europe. En effet, nous buvons en moyenne deux bouteilles et demie de vin par semaine. Malgré ces chiffres, nous ne consommons pas l'alcool de la même façon que nos voisins européens. Et il faut s'en réjouir, estime Périco Légasse. Pour lui, c'est plus une démarche culturelle qu'alcoolique. Tradition et art de vivre à la française, le vin est-il un alcool comme les autres ?



Ce vendredi 29 novembre 2019, dans la chronique "L'invité", Périco Légasse est revenu sur la consommation de vin des Français. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.