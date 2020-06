Permis de construire : le retour à la normale s’annonce long

En Gironde, les permis de construire ont été gelés au tout début du confinement. Le dernier a été délivré en ce début du déconfinement. En raison de la crise sanitaire, le service d’urbanisme fonctionnait au ralenti. Par rapport à l’année 2019, le nombre de dossiers traités en mars et en avril 2020 a chuté de 30%. Seul le travail à distance a permis d’étudier les demandes qui avaient été déposées avant le confinement.

En plus des difficultés administratives, d’autres obstacles ralentissent la délivrance des permis de construire. A Bègles, par exemple, la construction tourne au ralenti car les élections municipales ne sont pas terminées. Le maire sortant occupe toujours son bureau, mais il se refuse à autoriser de nouvelles constructions. Le second tour des municipales, prévu le 28 juin, est donc très attendu par les professionnels du secteur. Le retour à la normale concernant les permis de construire ne devrait pas avoir lieu avant septembre 2020, voire janvier 2021.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.