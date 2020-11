Peut-on remplir une seule attestation pour faire ses courses en couple ? Le 20H vous répond

Non, même si vous êtes confiné ensemble, il convient de remplir une attestation par sortie et par personne majeure. Quant à aller faire ses courses en famille, rien ne vous l'interdit en principe... mais en pratique cela n'est pas du tout recommandé en ce moment.

Les policiers peuvent-ils m'obliger à ouvrir le coffre de ma voiture pour vérifier que j'ai bien acheté des produits de première nécessité ?

Non, une telle vérification serait assimilée à une fouille. Or cette opération obéit à une procédure très réglementée. Pour cette même raison, les policiers ne peuvent pas non plus ouvrir vos sacs et en vider le contenu pour le détailler. En revanche, ils peuvent contrôler visuellement l'intérieur de l'habitacle, en regardant par les fenêtres par exemple. Ils peuvent également vous réclamer un ticket de caisse. Dans ce dernier cas, vous ne pourrez pas refuser de le leur présenter car il vous appartient d'apporter la preuve de votre bonne foi.

