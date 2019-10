Plan d'action en Seine-Saint-Denis : les réactions des habitants

Le manque d'emplois et l'insécurité à Seine-Saint-Denis sont tels que le département est considéré comme le plus pauvre du pays. Pourtant, c'est aussi le plus peuplé. Au vu de la situation qui s'aggrave au fil des ans, les habitants se sentent abandonnés. Pour pallier ce problème, une partie du gouvernement, menée par Edouard Philippe, est descendue sur place pour annoncer 23 mesures, notamment pour améliorer leurs conditions de vie.



