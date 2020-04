Plan de déconfinement : les habitants de l'Oise dans le flou

Dans son discours, Edouard Philippe a annoncé mardi un déconfinement très partiel et très prudent dans la hantise d'une deuxième vague de contamination. Face à cette annonce, les habitants de l'Oise, l'un des premiers départements touchés par l'épidémie, retiennent le flou sur le retour à l'école. A Creil, beaucoup attendaient plus de précisions sur ce que sera la vie à partir du 11 mai prochain. Les envies d'un semblant de retour à la vie normale se font entendre.



