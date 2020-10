"Plus de désespoir que d'espoir" : l'angoisse de William, sans nouvelle de sa mère depuis les inondations

"On est plus sur du désespoir que de l'espoir", lâche William Cain-Rossow, les yeux perdus et fatigués. Depuis 72 heures, le jeune homme est dans l'attente de nouvelles de sa mère, Betty. Habitante de Saint-Martin-Vésubie, elle n'a plus donné signe de vie depuis les inondations et les torrents d'eau qui ont déferlé dans la vallée vendredi dernier. Elle fait aujourd'hui partie des habitants du village que les sauveteurs n'ont toujours pas retrouvé après le passage de la tempête Alex.