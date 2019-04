Gilet jaune blessé à la tête lors de l'"acte 23" à Paris : que s'est-il passé ?

Nous avons pu nous entretenir avec un des témoins de la scène. Raphaël* est un Gilet jaune parisien de la première heure, il nous dit comptabiliser une quinzaine de manifestions depuis le début du mouvement. Lors de l'incident, il était juste derrière la victime. "Les CRS ont bloqué la place (de la République) et nous ont empêché de sortir", nous explique-t-il. Vers 18h, coincées depuis deux heures, "les personnes ont commencé à être énervés parce qu'ils faisait chaud et que les gaz lacrymogènes ne s'arrêtaient pas", décrit-il. "Nous avons tenté d'aller parler au CRS mais ils ne voulaient rien entendre (...) derrière, ça commençait à pousser, les gens étaient à bout et voulaient juste rentrer." S'en est suivi "un mouvement de foule et là, trois ou quatre CRS ont gazé et frappé toutes les personnes devant eux, dont moi." L'homme sur la vidéo "a été matraqué alors qu'il ne pouvait rien faire vu que des centaines de personnes poussaient derrière lui." Une version confirmée par les images de Clément Lanot.





Raphaël assure que d'autres personnes ont été blessées à ce même moment. Un autre manifestant - un cinquantenaire - aurait été blessé au crâne, mais dans un état moins critique.