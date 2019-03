"Nous devons être prêts à arrêter la pratique des IVG" : le jeu dangereux du syndicat national des gynécologues

A l'origine de ce mail, un ancien président du syndicat et toujours membre du conseil d'administration, Jean Marty. Contacté par LCI, il confirme cet envoi et nous explique qu'il menace d'activer le levier de l'IVG pour obtenir une prise de conscience générale et politique au sujet des fonds d'assurance des médecins gynécologues, jugés trop bas. "Depuis vingt ans, le gouvernement plafonne nos assurances. Or, aujourd'hui, des condamnations peuvent aller jusqu'à 14 millions d'euros. On se retrouve avec une quinzaine de médecins qui sont sous une menace très précise de ne pas être couverts."





Quel rapport avec le droit à l'interruption volontaire de grossesse ? "Nous savons que l'IVG est un sujet de société très sensible. Nous manions cette menace insupportable pour qu'on nous écoute, sinon la société s'en moque", détaille Jean Marty. Une action en forme de chantage pour faire du bruit... Et cela fonctionne, puisque quelques heures après la diffusion du mail, l'association Osez le féminisme monte au créneau, dénonçant une entrave à l'IVG et les journalistes, dont LCI, s'emparent du sujet.