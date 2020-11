Policiers visés par des tirs de mortier d'artifice : vers un durcissement de la réglementation

Devenu l'arme "anti-flic" à la mode depuis le confinement, cet engin pyrotechnique, utilisé en temps normal par les professionnels des feux d'artifice, est de plus en plus souvent détourné par des délinquants. Un peu partout en France, les attaques au mortier d'artifice se multiplient. Et pas uniquement contre des policiers. Dernier exemple en date, une école maternelle à Argenteuil a été la cible d’incendiaires dans la nuit du mardi au mercredi 11 novembre. Une salle de classe a été entièrement détruite et deux autres endommagées. Sur place, deux engins pyrotechniques ont été retrouvés, attestant du caractère criminel de l'incendie.

En déplacement le mois dernier à Champigny-sur-Marne, Gérald Darmanin avait déjà fait part de sa volonté d'interdire par la loi la vente au public, sur internet, des mortiers d'artifice qui seront considérés comme "des armes par destination". "Ils peuvent blesser, ils peuvent tuer, et il faut aujourd'hui que nous arrêtions cette vente sur internet, cette vente qui n'est pas destinée à des professionnels et que nous la pénalisions", avait alors expliqué le ministre de l'Intérieur.

Une habilitation est certes nécessaire pour acheter ce type d'engin pyrotechnique. Mais on peut aisément en acquérir sur Internet et se les faire livrer à domicile. "Ce qu’on constate, c’est que les jeunes s’en procurent très facilement via des sites spécialisés et par le biais de voies moins informelles, via les réseaux sociaux comme Snapchat par exemple", souligne la députée Fiona Lazaar, à l'origine d'un texte de loi pour durcir la réglementation, dans le cadre du projet de loi "Sécurité globale".

Le texte va notamment intégrer des dispositions afin de renforcer les sanctions contre les revendeurs et les acheteurs si l’usage n’est pas professionnel. "La sanction sera de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende", nous indique la députée. La peine serait même doublée lorsque l’achat ou la vente se fait sur Internet, soit un an de prison et 15.000 euros d’amende. "Il faut durcir le ton. Si on rend plus compliqué l’acquisition de ces engins, il y aura peut-être moins de bazar", estime la députée. La proposition de loi sera être examinée la semaine prochaine à l’Assemblée nationale.