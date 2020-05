Pont de l'Ascension : les contrôles renforcés sur les routes

Avec une météo estivale et un week-end sur quatre jours, de nombreux Français sont déjà sur les routes. En quête de verdure et d'espace, il est pourtant impossible de dépasser les 100 km à la ronde et la gendarmerie y veille. Pour ces derniers, c'est un week-end qui s'annonce chargé. Dans la Manche, plus de 150 points de contrôle vont être mis en place jusqu'à dimanche soir. A priori, les consignes sont bien respectées, mais la fréquentation sur les routes du département est quant à elle en forte hausse.