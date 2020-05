Pont de l'Ascension : les Parisiens débarquent en force à Chartres

En Eure-et-Loir, Chartres s'anime à l'aube de ce week-end prolongé. De nombreux Parisiens vont s'y rendre et les premiers arrivants ont déjà ouvert leurs valises. Les hôtels se remplissent plus rapidement que prévu. Les professionnels du tourisme ont pris des mesures particulières. Tout est prêt pour permettre à cette nouvelle clientèle de proximité de découvrir cette ville historique d'ordinaire fréquentée par des touristes majoritairement étrangers.



