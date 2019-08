VIDÉO - Pont du Diable : ils sautent de 18 m de haut malgré les interdictions et les accidents

Chaque été, de nombreux jeunes amateurs de sensations fortes se donnent rendez-vous au Pont du Diable, dans l'Hérault, pour plonger dans le fleuve. Le saut du haut de la passerelle, mesurant 18 mètres de hauteur, est formellement interdit mais des défis lancés sur les réseaux sociaux attirent de plus en plus. Dangereux, voire mortels, les risques et les messages de prévention ne dissuadent pas pour autant les candidats au grand saut.



