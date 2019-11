Ponts routiers : comment sont-ils surveillés ?

Ce drame à Mirepoix-sur-Tarn pose évidemment la question de l'entretien des ponts. Il y en aurait entre 200 000 et 250 000 dans l'Hexagone. La plupart d'entre eux sont soumis à une réglementation qui interdit la circulation des poids lourds au-delà d'un certain tonnage. Alors, cet ouvrage était-il sûr ? Les ponts suspendus sont-ils plus fragiles que les autres ? Peut-on contrôler l'accès aux ponts ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.