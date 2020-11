Port du masque dès six ans : comment le vivent les enfants ?

C'est le premier sujet de conversation de la rentrée. Le masque dès six ans laisse perplexe autant les parents, que les enfants et les enseignants. Dans cette école niortaise, les élèves de CP et de CE1 font le constat après quelques heures de classe. Si certains trouvent cela ennuyant, d'autres ont des difficultés à entendre. Ce qui est sûr, c'est que cette mesure demande beaucoup d'efforts aux enfants et les fatigueront plus rapidement.



De leur côté, les enseignants affirment que le masque rend plus difficile les exercices phonologiques. Cela concerne entre autres l'apprentissage de la lecture où la position de la bouche est importante pour découvrir de nouveaux sons. Ces derniers sont donc obligés de faire répéter et de parler plus fort. Par ailleurs, les enfants doivent apporter un second masque dans leur cartable. Ils pourront le changer après le déjeuner.



