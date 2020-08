Port du masque en extérieur à Paris : l’obligation est-elle respectée ?

Comme dans de nombreuses autres villes, il faut désormais porter un masque en extérieur dans certains quartiers et rues de Paris et des communes limitrophes. L'essentiel de la capitale reste toutefois accessible sans masque. C'est notamment le cas des Champs-Élysées, considérés comme suffisamment large pour éviter les concentrations de passants. Les habitants et les touristes ont-ils appliqué cette nouvelle consigne ?



