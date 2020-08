Port du masque obligatoire à l’extérieur : qu'en pense-t-on à Carnac ?

Malgré la recrudescence de l'épidémie, les Français délaissent de plus en plus leur masque en raison de la chaleur. Jean Castex veut ainsi le rendre obligatoire, partout en extérieur. La mesure est déjà effective dans 1 500 communes. Parmi elles, Carnac (Morbihan), où l'on rencontre encore des infractions. Sur la plage, cette mesure ne semble pas passer, surtout chez les sportifs. Pour éviter un nouveau confinement, le gouvernement envisage également de fermer plus tôt les bars et restaurants.



