Port du masque obligatoire : de nouvelles règles dans le Bas-Rhin

À la suite d'un avis du Conseil d'État rendu le soir du dimanche 6 septembre, les règles concernant le port du masque ont été modifiées dans le Bas-Rhin. À Strasbourg, le masque reste obligatoire partout et à toute heure. Dans les autres grandes villes du département, les mesures ont été assouplies. De nouveaux arrêtés seront pris pour ces communes de plus de dix mille habitants. Le port du masque n'y sera plus obligatoire partout, mais en fonction de la densité de population.



