Port du masque obligatoire en lieu public clos : est-ce trop coûteux ?

Porter le masque à l'intérieur puis l'enlever à l'extérieur semble illogique. Pourtant en changer à chaque fois coûterait à une famille de quatre personnes plus de sept euros la journée. Quant aux masques en tissu, plus rentable, ils ne sont pas acceptés partout, notamment dans les avions. Néanmoins, les stocks de masques sont bien suffisants grâce à la reprise de l'importation et à la production française qui en délivre 20 millions en tissu et 50 millions chirurgicaux chaque semaine.



